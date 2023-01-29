انطلاق ندوة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري لمناقشة سلسلة «سيرة وطن» بمعرض الكتاب

انطلقت منذ قليل، بمعرض الكتاب، ندوة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمناقشة كتابه الصادر حديثا بعنوان «عند منتصف الطريق.. سيرة وطن 2» عن دار ريشة، ويشارك في المناقشة الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، والعميد الدكتور خالد عكاشة، وتدير المناقشة الإعلامية ريهام السهلي.

عائد سلسلة «سيرة وطن» بالكامل سيذهب لمبادرة «حياة كريمة»

وبدأت الإعلامية ريهام السهلي، الحديث عن مسيرة أحمد الطاهري في العمل الإعلامي.

وتحدث «الطاهري» عن سلسلة «سيرة وطن»، وقال إنه بدأها في 2020، وقت توليه رئاسة تحرير «روز اليوسف».

وأضاف أنه سيصدر الجزء الثالث من «سيرة وطن» خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن عائد سلسلة «سيرة وطن» بالكامل سيذهب لمبادرة «حياة كريمة».