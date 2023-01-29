شروط وأسعار حفل حسن شاكوش وعمر كمال فبراير المقبل

يعيش مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، حالة من النشاط الفني، بعد إعلان خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا مع مطرب المهرجانات عمر كمال.

موعد ومكان حفل حسن شاكوش وعمر كمال

ويبحث الجمهور عن موعد ومكان حفل حسن شاكوش بالتعاون مع عمر كمال خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك على مسرح استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة الموافق 10 فبراير المُقبل، في تمام الساعة السادسة مساءًا.

ولم يقتصر الحفل على شاكوش وعمر كمال فقط، ومن المقرر أن يشارك في الحفل كل من المطربة نعوم ومطرب المهرجانات الشعبية أحمد موزة.

أسعار التذاكر حفل حسن شاكوش

وجاءت أسعار التذاكر متنوعة، حيث تنوعت أسعار تذاكر حفل حسن شاكوش وعمر كمال بين ثلاثة فئات، الأولى بـ157 جنيها، والثانية بـ257 جنيها، والثالثة والأخيرة بـ357 جنيها.

شروط دخول حفل حسن شاكوش وعمر كمال

وتضمنت شروط الحفل، عدم دخول المواد المخدرة والمشروبات الكحولية والمواد المشتعلة وجميع الأسلحة الحادة بأنواعها، بالإضافة إلى عدم دخول اللافتات والأعلام والليزر وكشافات الإضاءة والمأكولات والمشروبات والحيوانات، هذا إلى جانب عدم السماح بدخول جميع أنواع الكاميرات، وفي حالة حدوث أي مشاجرة داخل الحفل يحق للمنظمين إخراجهم من الحفل.