الصور الأولى من خطوبة حسن شاكوش.. رقص مع عمر كمال على «بنت الجيران»

شهدت خطوبة حسن شاكوش، تقديم مؤدي المهرجانات عمر كمال، لأغنية «بحبك» التي سبق، وغناها في عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، العام الماضي، وسط حالة من السعادة انتابت المدعوين.

خطوبة حسن شاكوش.. فتاة من خارج الوسط الفني

واحتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، مساء اليوم، في إطار عائلي.

وتنشر «الوطن» الصور الأولى من خطوبة حسن شاكوش الذي دخل في وصلة رقص مع خطيبته على نغمات أغنية «بنت الجيران»، إذ قام عمر كمال بغنائها معه وسط تفاعل كبير من المدعوين.

عمر كمال يغني في خطوبة حسن شاكوش

وشارك عمر كمال متابعيه بنشر صورة من خطوبة حسن شاكوش، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ حرص على تهنئة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهما بالتوفيق والنجاح في حياتهما المستقبلية.