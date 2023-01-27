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حسن شاكوش يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني.. وعمر كمال: ربنا يسعدكم

كتب:

خالد فرج
09:43 م | الجمعة 27 يناير 2023
خطوبة حسن شاكوش

خطوبة حسن شاكوش

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطبته، مساء اليوم، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور أفراد أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين.

عمر كمال يحضر خطوبة حسن شاكوش

وحرص مؤدي المهرجانات عمر كمال، على تهنئة صديقه شاكوش بخطوبته، إذ نشر صورة تجمعه بالأخير وخطيبته، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، معلقا: «مبروك يا شاكوش.. ربنا يسعدكم يا حبيبي».

كان حسن شاكوش قد أقام حفلا على هامش كأس العالم لكرة القدم 2022  بدولة قطر، لصالح الجاليات العربية، مشيرًا إلى أنه من أجمل الحفلات.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.