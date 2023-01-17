براءة حسن شاكوش من تهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المُقامة من قبل الإعلامية ريهام سعيد والتي تتهم فيها مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بالإساءة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ببراءته.

وخلال الدعوى المقدمة إلى هيئة المحكمة من قبل دفاع الإعلامية ريهام سعيد، تبين أنَّ حسن شاكوش مؤدي المهرجانات بثّ فيديو مباشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وكان ظاهرًا فيه وهو يهاجم الأولى بعبارات تحمل معنى يخدش حياء المدعية وينتهك خصوصيتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى ضده أمام المحكمة المختصة.

وخلال البث الذي بثه حسن منصور موسى، الشهير بـ حسن شاكوش، هاجم الإعلامية ريهام سعيد بعبارات تحمل معاني السب والقذف، وأساء لسمعة عائلتها، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع، وذلك حسب أوراق الدعوى الذي تقدم بها دفاع الأخيرة.

وكان ذلك من خلال ظهور حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، في فيديو مطول شرح فيه ملابسات ما حدث، كما استعان بمقطع آخر لها وهي تشكره على الغناء في حفل خاص بها، كانت قد أقامته.