نقابة المحامين تطالب الأعضاء بضرورة استيفاء أوراق نقل القيد إلى الجدول الابتدائي

تهيب النقابة العامة للمحامين، بالمحامين المقيدين بالجدول العام بضرورة استيفاء الأوراق اللازمة لنقل القيد إلى الجدول الابتدائي، في المواعيد المقررة قانونا، تجنبا للنقل التلقائي إلى جدول غير المشتغلين، مشددة على أنه لن يسمح بأي استثناءات بعد فوات موعد نقل القيد.

يأتي ذلك تطبيقا لنص المادة 24 من قانون المحاماة، والتي تنص على أن مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية، خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

تنبيه مهم من نقابة المحامين بشأن نقل القيد إلى الجدول الابتدائي

وتخطر النقابة العامة، بشكل دوري السادة المحامين المقيدين بالجدول العام، بضرورة استيفاء الأوراق اللازمة لنقل القيد إلى الجدول الابتدائي، وذلك تجنبا للنقل التلقائي إلى جدول غير المشتغلين، عبر موقع النقابة الإلكتروني.

المستندات المطلوبة للقيد

المستندات المطلوبة للقيد بالجدول الابتدائي:

1ـ تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا

2ـ صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام) مع الاطلاع على الأصل.

3ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

4ـ شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

5ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

6ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

7ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8- برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.