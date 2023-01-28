مدبولي يفتتح مصنعا لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية بالعاشر من رمضان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية، بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء من رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى شرح حول مكونات المصنع والتكنولوجيا المستخدمة في مختلف مراحل التصنيع، مشيرا إلى أنه تم البدء في بناء المصنع عام 2019، حيث تم إدخال معدات الإنتاج إلى أماكنها في عام 2021 مع استكمال التشطيبات الخاصة بأماكن الخدمات ومعامل مراقبة الجودة، حتى تم الانتهاء من جميع الأعمال بشكل كامل في عام 2022.

وفي سياق شرحه، لفت إلى أنه تم تزويد المصنع بأحدث معدات وماكينات الإنتاج والتحليل، لاستيعاب التقنيات الحديثة في صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية وبطاقة إنتاجية عالية فائقة السرعة.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المصنع يقع على مساحة 20 ألف م2 بإجمالي مساحة بناء 5 آلاف م2، مع وجود مساحة خضراء أخرى للتوسعات المستقبلية، مضيفا أن المصنع يحتوي ثلاث مناطق إنتاج رئيسية، حيث تشتمل المنطقة الأولى على تصنيع المواد الفعالة، وتمتد على مساحة 1500م2، مشتملة على المفاعلات الحيوية وتكنولوجيا التنقية والتركيز بأحدث أنظمة الاستخدام الواحد، وغيرها من المجالات الخدمية ذات الصلة، كما أن المنطقة مزودة بأحدث المفاعلات الحيوية التي تطبق نظام الاستخدام الواحد بسعة تبدأ من 25 إلى 2000 لتر، وقد تم تخصيص المنطقة لاستيعاب تكنولوجيا mRNA بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشاد الدكتور «تيدروس ادهانوم»، رئيس منظمة الصحة العالمية، بما أحرزته الشركة من تقدم وما تمتلكه من إمكانيات هائلة تجعلها في مصاف الشركات العالمية، كما قام وفد رفيع المستوى من المنظمة بزيارة المصنع لمتابعة مدى التقدم الذي أحرزته الشركة في مشروع الـ mRNA، حيث أشاد الوفد بقدرة الشركة على إنتاج اللقاحات عالية الجودة والكفاءة والمأمونية، وقدرتها على الحصول على الـ WHO Pre-qualification، بحيث تعد أول شركة مصرية قادرة على الحصول على مثل هذا الاعتماد.

وأوضح رئيس الشركة للدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة تستعد لاستقبال وفد من الاتحاد الأفريقي ومركز مكافحة الأمراض والعدوى الأفريقي (Africa CDC) في فبراير المقبل؛ لبحث فرص التعاون في تصدير الأمصال واللقاحات للسوق الأفريقية.

وأشاد رئيس الوزراء بالتكنولوجيا الهائلة التي يتمتع بها المصنع لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية، لخدمة مجال مهم للغاية، وبما تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوطين الصناعات المتطورة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.