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الفنانة عائشة بن أحمد تكشف عن موعد ومكان جنازة والدها

كتب:

بسمة شطا
03:31 م | الأحد 29 يناير 2023
عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد، عن تفاصيل جنازة والدها الذي غيبه الموت ظهر اليوم، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على «فيس بوك».

وكتبت عائشة بن أحمد، عبر حسابها: «تقام صلاة الجنازة ويواري جثمانه الثرى، يوم الاثنين 30 يناير 2023، بعد صلاة العصر، بمقبرة الزلاج بتونس، إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

وفاة والد عائشة بن أحمد

وأعلنت الفنانة عائشة بن أحمد، وفاة والدها، من خلال منشور عبر حسابها على «فيس بوك» قالت فيه: «لقد رحل أبي».

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بقلم بسمة شطا