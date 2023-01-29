وزيرة البيئة ومحافظ أسيوط يشاركان في حملة تشجير ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عدة فعاليات خلال زيارتها لمحافظة أسيوط، لافتتاح وتفقد عددا من مشروعات البرنامج الوطني للنهوض بمنظومة المخلفات، بينها تنفيذ حملة تشجير وزراعة بعض الأشجار داخل المحطة الوسيطة بمركز أبوتيج، أثناء افتتاحها بحضور ممثلي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وقيادات المحافظة في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني والمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر.

أهمية زيادة المساحات الخضراء

وأكدت وزيرة البيئة أن تلك الحملات تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، حيث يتم خلالها التوعية بأهمية زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء وتشجيعا للمواطنين للحفاظ على البيئة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تقوم بحملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المجتمع المدني، في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ، حيث تتم تلك الحملات من خلال الأفرع الإقليمية للوزارة بالتعاون مع المحافظين، ويتم التركيز خلالها على زراعة الأشجار حول المدارس لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الأشجار بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

100مليون شجرة

من جانبه، أكد محافظ أسيوط أهمية عوائد المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة» الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بينها زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادي «زيتون وموالح ورمان أو أشجار خشبية (ماهوجني والجاترو)»، أو أية أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي، بالإضافة إلى مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء وامتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لافتًا إلى استمرار جهود المحافظة في أعمال التشجير وزراعة الأشجار بقرى ومراكز المحافظة وبكافة المواقع والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.

حملات واسعة للتشجير

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة بالتعاون مع البيئة والزراعة والوحدات المحلية والمخلفات الصلبة، تقوم بحملات تشجير واسعة على جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية وعواصم المدن، ضمن المبادرات الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر، واللتان أطلقهما الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، منوها إلى أنه تم خلال الأيام الماضية إطلاق مبادرة مستقبل أخضر في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني تستهدف جميع المراكز والأحياء لمدة شهر، ويتم خلالها زراعة الأشجار وتكثيف برامج التوعية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة أو زينة بالطرق والشوارع وأمام المنازل، واستبدال أماكن القمامة بالزراعة، وتنفيذ حملات نظافة وعمل الندوات التوعوية للأهالي عن كيفية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من القمامة.