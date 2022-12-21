تفاصيل حالة «فيروز» المصابة بمرض طفل الشمع.. والداها أقارب

تنشر «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل حالة الطفلة المصابة بمرض نادر يعرف باسم «الطفل الشمعي» والمحجوزة داخل قسم الحضانات بمستشفى المحلة العام، التابعة لمديرية الصحة بالغربية، منذ أول أمس بعد تحويلها من أحد المستشفيات بمدينة طنطا.

والداها أقارب

وكشف مصدر مسؤول داخل مستشفى المحلة العام لـ«الوطن»، أن الطفلة المصابة بمرض الطفل الشمعي، أو ما يسمى علمياً بـ«collodion baby»، تدعى «فيروز» وهي الطفلة الأولى لوالديها، وهما من عائلة واحدة، وأن إصابة الطفلة، بذلك المرض، إلى حد كبير ناتج عن زواج الأقارب، مشيرا إلى أنها ما زالت محجوزة داخل الحضانة، في حالة صحية غير مستقرة.

وأكد المصدر أن الطفلة ما زالت تتلقى العلاج، مع توفير عناية طبية خاصة لها، نظراً لإصابتها بهذا المرض النادر، وتم توصيل أكسجين لها، مع استخدام بعض من المراهم والكريمات للجلد، والمضادات الحيوية اللازمة، مضيفا أن ولدتها في حالة انهيار، وقامت بسؤال عدد من الأطباء، عما إذا كان متوقع الإصابة، في حين حدوث حمل آخر.

‎ مرض الطفل الشمعي خلل في الجينات

يذكر أن مستشفى المحلة العام، استقبل أول أمس الطفلة «فيروز» وهي أول مصابة بمحافظة الغربية بما يعرف بمرض الطفل الشمعي، وهو مرض نادر الحدوث ويصاب به طفل من بين نصف مليون، نتيجة خلل في الجينات الوراثية، بحسبما أفاد الدكتور حازم الجوهري استشاري الأطفال ورئيس قسم الحضانات بالمستشفى، مشيراً إلى أن طفله تعاني من اضطربات في الجهاز الهضمي والتنفسي، والعصبي، بجانب تآكل كبير في الجلد.