مصرع شخص وإصابة 2 من أسرة واحدة نتيجة تسمم غذائي بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته ونجله، نتيجة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة «بطاطس» بمنطقة الوليدية التابعة لحي شرق أسيوط، وتم التحفظ على الجثة ونقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

بلاغ بتسمم أسرة بحي شرق أسيوط

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارا من رئيس حي شرق، يفيد بورود إخطار من الإسعاف يفيد بوقوع حاله تسمم بحارة جاد الكريم بمنطقة الوليدية.

أسماء الضحايا والمصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث، وتبين وفاة حسن أحمد محمد 65 سنة، وإصابة زوجته ليلى محروص حفني 60 عاما، ونجله محمد حسن أحمد محمد 28 عاما، نتيجة تناولهم بطاطس، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة التي بأشرت التحقيقات.