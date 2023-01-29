حرصت وزارة التموين، من خلال الشركة القابضة، على ضخ عدد كبير من جميع أنواع الزيوت داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكل الأحياء والميادين الكبرى فى كل محافظة.

كما حرصت الوزارة، على طرح جميع أنواع الزيوت وبأحجام مختلفة في جميع منافذ أهلا رمضان التابعة لها، بحيث توفر جميع الاحتياجات السلعية التي يبحث عنها المواطنين.

أسعار الزيت داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين

- الزيت 750 جراما بسعر 37 جنيها.

- زيت 700 جرام 35 جنيها.

- زجاجة زيت وزن 2 لتر 100 جنيه.

- زجاجة زيت وزن 2 لتر 90 جنيهًا.

- زجاجة زيت 2.5 لتر 130 جنيها.

- زجاجة زيت لتر بلغ 50 جنيهًا.

- زجاجة زيت لتر بلغ 55 جنيهًا.

- زجاجة زيت 3 لتر 135 جنيهًا.

- زجاجة زيت 2 لتر و200 جرام بلغ 170 جنيهًا.

هذا وجاءت هذه الأسعار حسب نوع كل عبوة والشركة المنتجة لها.

أسعار الزبد والسمن داخل المجمعات الاستهلاكية

وبالنسبة لعلب السمن والزبد التي يحتاجها المواطنين، حرصت وزارة التموين على طرحها بأسعار مختلفة داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، وبأسعار مخفضة أقل 30% من أسعارها في المحال التجارية.

- علبة سمنة 2 كيلو بلغ 95 جنيهًا.

- علبة سمنة كيلو سجل 45 جنيهًا.

- قالب زبدة وزن كيلو بلغ 65 جنيهًا.

- زبدة وزن 5 كيلو بلغ 325 جنيهًا.