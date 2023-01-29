إطلاق الشركة المصرية لإنتاج «الصودا آش» تحت مظلة «ابدأ»

أطلقت شركة «ابدأ» ش.م.م، شركة «المصرية للصودا آش» بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، ممثلًا في شركة «صودا للصناعات الكيماوية» وبالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في «القابضة للبتروكيماويات»، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العربية للتصنيع، لتأسيس شركة «المصرية للصودا آش»، للتوسع في الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة «الصودا آش»، كصناعة الزجاج، النسيج، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، المواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات المختلفة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء مشاركته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي بضرورة البدء في إنتاج مادة «الصودا آش» نظرًا لأهميتها البالغة في المجال الصناعي، وفي إطار عمل محور «المشروعات الكبرى» الذي يُعد أحد محاور مبادرة «ابدأ» الأساسية - لزيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، للإعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

وأقيمت مراسم إطلاق شركة «المصرية للصودا آش» بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أشاد بدور «ابدأ»، في خلق حلقة وصل بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة.

مهام إنشاء مصنع لإنتاج مادة «الصودا آش»

وشارك كل من «أحمس ربيع» رئيس مجلس الإدارة، «دينا الدليل» العضو المنتدب، ومديري المشروعات «المهندس محمود شكري»، و«المهندس محمد البيلي» ممثلي شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات.

وتتولى الشركة مهام إنشاء مصنع لإنتاج مادة «الصودا آش» ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة «العلمين» الجديدة على مساحة 185 فدان، وبتكلفة استثمارية تبلغ 550 مليون دولار، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى حوالي 600 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى، والتي من المخطط أن تصل إلى 1.2 مليون طن/ سنويًا في المرحلة الثانية، ما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 500 مليون دولار سنويًا في المرحلة الأولي.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»

جدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد المبادرة ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة «حياة كريمة»، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.