مبادرة «ابدأ» تبحث سبل التعاون ودعم الصناعة مع جمعية رجال الأعمال بسوهاج

عقد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، اجتماعا، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بمحافظة سوهاج، ولذلك للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه بعض الوحدات بالمجمعات الصناعية المختلفة في المحافظة، فضلًا عن بحث وتعزيز سبل التعاون ودعم الصناعة، والوقوف على التحديات التي يواجهها المستثمرون بالمحافظة، والتي تمثلت في الإجراءات الروتينية المعقدة، والمشكلات المتعلقة بالتمويل، وتملك الوحدات الصناعية، ومشكلات المجمعات الصناعية.

جاء ذلك في إطار استمرار توحيد وتكامل الجهود، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث أسفر الاجتماع، عن عددًا من القرارات أبرزها أولوية التسليم للوحدات مكتملة المرافق وعدم تسليم وحدات غير مكتملة، ضرورة وجود عضو من هيئة التنمية الصناعية داخل لجنة تفتيش الحماية المدنية، إعادة تعريف وتوصيف الشركات الصغيرة لدى البنك المركزي بما يتوافق مع معدلات التضخم الحالية، وضرورة استغلال الظهير الصحراوي لمحافظة سوهاج واستغلال المنطقة الصناعية المخصصة بدار السلام للصناعات الثقيلة.

كما بحث المشاركون في الاجتماع، إمكانية إنشاء ميناء جاف بمحافظة سوهاج، وزيادة قدرة محولات الكهرباء الخاصة بالمناطق الصناعية، علاوة على تغيير مواسير الإسبستوس إلى PVC، والعمل على تطوير ميناء «سفاجا» باعتباره المنفذ الأقرب لمحافظات الصعيد.

وأكد المشاركون، أن الاجتماع، جاء في إطار دعم الصناعة، والذي يُعد أحد محاور عمل مبادرة «ابدأ» الأساسية، حيث شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، في افتتاح المجمع الصناعي بغرب جرجا، بمحافظة سوهاج، وذلك خلال احتفالية افتتاح مشروعات تنموية بسوهاج بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ عبر الـ«فيديو كونفرانس»، من بينها، 3 مصانع، لإنتاج البلاستيك، والأعلاف، والفوندي، بالمجمع الصناعي بغرب جرجا تحت مظلة مبادرة «ابدأ».

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة «حياة كريمة»، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.