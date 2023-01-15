عضو مباردة «ابدأ»: نسعى لتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم الصناعة

قال المهندس مينا ماهر، عضو مبادرة ابدأ، إنّ هدف المبادرة الرئيسي، يتمثل في العمل على الأمور التي تمس المواطنين، مثل توطين التكنولوجيا عن طريق إدخال الصناعات التي لم تكن موجودة في مصر، ودعم قطاع الصناعة بأكمله، لافتا إلى أنّ المبادرة تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث شهدت الفترة الماضية عجزا في الميزان التجاري الخاص بالفرق بين الصادرات والواردات، وبالتالي كان يجب الاهتمام بالقطاعات التي تتحملها الدولة بشكل كبير في الفاتورة الاستيرادية.

دعم المصانع المتعثرة

وأضاف «ماهر»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّ الدعم المالي لم يكن التحدي الكبير الذي يواجه المصانع، بل الدعم الفني ومشكلات إجراءات التراخيص والتطوير وتدريب العمالة من أجل الحفاظ على الهيكل المؤسسي، مشيرًا إلى أنّ تقنين أوضاع المصانع كان يستغرق فترة طويلة للغاية، لذلك تدعم مبادرة ابدأ المصانع المتعثرة والمخالفة بدلًا من إغلاقها.

وتابع عضو مبادرة ابدأ، أنّه جرى إطلاق مبادرة «ابدأ» في أبريل 2022، ودارسة أكثر من 3000 مصنع متعثر مع تقديم كامل الدعم لهم، مشيرا إلى أنّه يتم استقبال الشكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، حيث جرى استقبال وحل مشكلات 145 مصنعا غرب جرجا في سوهاج، منها 26 مصنعا كانوا بحاجة إلى وحدات صناعية، وجرى تخصيصها لهم.