معلومات عن الدكتور رمضان الدوماني المرشح لرئاسة جامعة دمنهور

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، أمس السبت، القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية، من بينها جامعة دمنهور، والتي تقدم لمنصب رئيس الجامعة بها 19 مرشحا، منهم الدكتور رمضان الدوماني، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.

السيرة الذاتية للدكتور رمضان الدوماني

وفيما يلي ننشر أهم المعلومات عن الدكتور رمضان الدوماني، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، والمرشح لرئاسة جامعة دمنهور:

وُلد الدكتور رمضان أحمد عبد الفتاح الدوماني، عام 1967، بقرية محلة حسن، التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، تخرج في كلية الصيدلة جامعة طنطا عام 1991، وحصل على درجة الماجستير، عام 1999، ونال درجة الدكتوراه من جامعة طنطا عام 2003.

عُين «الدوماني»، مدرسًا مساعدًا بكلية الصيدلة جامعة المنيا، عام 2002، ورُقي مدرسًا بالكلية عام 2004، ثم انتقل إلي العمل في كلية الصيدلة جامعة حلوان كأستاذًا مساعدًا، عام 2008، ونال درجة الأستاذية، عام 2013، ثم عُين عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، في عام 2015، وهو قائمًا بأعمال عميد الكلية خلال الفترة الحالية.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية

كانت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، قد أعلنت أمس السبت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية، وهي «عين شمس - بنها - كفر الشيخ - سوهاج - دمنهور - دمياط - الوادي الجديد - مطروح»، على أن يجرى البدء في تلقي الطعون اليوم الأحد الموافق 29 يناير، على أن تجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم 6 فبراير المقبل.

ويجرى تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان، يوم الأحد 12 فبراير المقبل، على أن تحدد موعد المقابلات الخاصة بالمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.