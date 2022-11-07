المجلس الأعلى للجامعات: إعلان قوائم المحكمين للرسائل العلمية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، قوائم المحكمين وتشكيل اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية للدورة الرابعة عشر (2022 - 2025)، وذلك بعد النظر في الاعتذارات والتظلمات والطعون 2022-11-06.

المجلس الأعلى للجامعات يكشف قوائم المحكمين

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في منشور له للجامعات المختلفة، أنه جرى إعلان تشكيل قوائم اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية للدورة الرابعة عشر (2022 - 2025) بعد النظر في الاعتذارات والتظلمات والطعون، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (732)، بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وقرار وزير التعليم العالي رقم (4429) بتاريخ 1 نوفمبر الجاري.

الجامعات الحكومية

من جانبه، أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن آلية اختيار اللجان المحكمة بالمجلس الأعلى للجامعات تكون عادلة ولا توجد أي استثناءات، والعمل يسير وفقًا للقواعد والضوابط التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات الحكومية.