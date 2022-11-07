رئيس التحرير

أحمد الخطيب

المجلس الأعلى للجامعات: إعلان قوائم المحكمين للرسائل العلمية

رئيس جامعة سوهاج: اختيارات اللجنة ستكون عادلة

كتب:

أحمد أبوضيف
01:09 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، قوائم المحكمين وتشكيل اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية للدورة الرابعة عشر (2022 - 2025)، وذلك بعد النظر في الاعتذارات والتظلمات والطعون 2022-11-06.

المجلس الأعلى للجامعات يكشف قوائم المحكمين 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في منشور له للجامعات المختلفة، أنه جرى إعلان تشكيل قوائم اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية للدورة الرابعة عشر (2022 - 2025) بعد النظر في الاعتذارات والتظلمات والطعون، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (732)، بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وقرار وزير التعليم العالي رقم (4429) بتاريخ 1 نوفمبر الجاري.

الجامعات الحكومية 

من جانبه، أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن آلية اختيار اللجان المحكمة بالمجلس الأعلى للجامعات تكون عادلة ولا توجد أي استثناءات، والعمل يسير وفقًا للقواعد والضوابط التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات الحكومية.

اقرأ المزيد:

اليوم.. المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يناقش استعدادات العام الجديد

تنسيق 2022 أبرز الملفات على طاولة المجلس الأعلى للجامعات

تنسيق جامعة must لعام 2022.. في انتظار اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكليات جامعة الإسكندرية
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.