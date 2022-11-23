المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يدرس استضافة فروع جامعات أجنبية في العاصمة الإدارية

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والقائم بأعمال رئيس مجلس أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ المجلس يفحص عددا من الملفات بشأن استضافة فروع جديدة لجامعات أجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات في هذا الشأن، موضحا أنّ المجلس لم يتلق حتى الآن، أي طلبات تتعلق بهذا الشان.

موعد امتحانات الجامعات

وأوضح الغرّ لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها المحدد خلال يناير المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّه من المقرر فتح باب التسجيل والتقديم للعام الدراسي الحالي على الأماكن المتبقية، وفقا للحدود الدنيا التي جرى العمل بها في تنسيق 2022، لافتا إلى أنّ الأماكن التي سيتم إتاحة التسجيل لها مباشرة محدودة بعدد من الكليات.