تجري مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أعمال تصحيح الأوراق الخاصة بكراسات الإجابة، التي قاربت على الانتهاء، لتعلن عقب ذلك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس، في موعد أقصاه من 8 حتى 10 من شهر فبراير المقبل بالعام الجاري 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

بينما كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس، سيكون في موعد أقصاه من يومي 8 حتى 10 من شهر فبراير المقبل من العام الجاري 2023، التي ستعلن برقم الجلوس عبر صفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ والبالغ عددهم، 62 ألفا و981 على مستوى 334 لجنة بعدد 13 إدارية تعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

وأوضح المصدر، أن أوراق الرصد لنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، أوشكت علي الانتهاء وسوف تعلن عقب اعتماد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لها، كما سبق ذكره، مع إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس.