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«السكة الحديد» تكشف تأخيرات القطارات اليوم

كتب:

كريم روماني
03:30 ص | الإثنين 30 يناير 2023
محطة

محطة

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الاثنين، مشددة على جميع الركاب بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات استقلال القطارات، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه جار تطوير الخدمات المقدمة للركاب وأحدثها إضافة قطارات التالجو والتي تقدم خدمات مميزة للركاب.

تأخيرات القطارات 

ترصد «الوطن» في السطور التالية، متوسط تأخير القطارات اليوم الاثنين الموافق 28 يناير الجاري:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

وفي سياق متصل، شددت هيئة السكك الحديدية، بضرورة بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعيه الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.