خطوات حجز تذاكر قطار أون لاين بعد تحديث تطبيق سكك حديد مصر

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، الانتهاء من إعادة تحديث التطبيق والموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر السفر، وانطلاقه بشكله الجديد في إطار سياسة التطوير الدائمة، لذلك ارتفعت معدلات طرق حجز تذاكر قطار أون لاين للمبادرة بالحجز.

وأوضحت هيئة السكك الحديد، بدء حجز تذاكر قطار أون لاين بالقطارين رقمي 905 / 916 «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، وقطاري 980 / 981 «القاهرة - أسوان» والعكس، فقط لحجز تذاكر سفر يوم 5 يناير المقبل، وسيتم طرح باقي القطارات تباعا.

خطوات حجز تذاكر قطار أون لاين

فيما يلي، نعرض خطوات حجز تذاكر قطار أون لاين:

في البداية يجب الدخول على موقع سكك حديد مصر.

يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

وبعدها يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وعلى المسافر اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر الذي يريده.

سيظهر لك رقم القطار والدرجة المتاحة.

اضغط على ما يناسبك وادخل بيانات الدفع المطلوبة عن طريق الفيزا، لتتم عملية الحجز، ويمكنه طباعتها والاحتفاظ بها من أجل أن يراها الكمسري الخاص بالقطار حتى لا تتعرض للغرامة.

حجز تذاكر القطارات من خلال تطبيق سكك حديد مصر

ويمكن تحمل التطبيق الخاص بـ سكك حديد مصر على جميع الهواتف الذكية أندرويد أو آبل ستور.