«السكة الحديد» تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت.. تصل إلى 90 دقيقة

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم السبت الموافق 28 يناير الجاري، نظراً لما يجري إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى، في هذه الفترة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

متوسط تأخير القطارات اليوم السبت

ترصد «الوطن» في السطور التالية، متوسط تأخير القطارات اليوم السبت الموافق 28 يناير الجاري:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

وأكدت الهيئة، أنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات.

تعليمات مهمة من السكة الحديد للمسافرين

- عدم الوقوف أو الجلوس على حافة الأرصفة حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.

- عبور المزلقان في الاتجاه المعاكس يعرض المواطن للخطر والمسائلة القانونية.

- استخدام الأنفاق والكباري للتنقل بين الأرصفة وعدم عبور السكة الحديد حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.