عاجل.. حركة القطارات تعود إلى طبيعتها في الخط الثالث لمترو الأنفاق

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى في الخط الثالث الأخضر لمترو الأنفاق، بعد توقفها بشكل مؤقت، حيث كانت الرحلات تعمل من محطة الكيت كات حتى الأهرام، ومن محطة عدلي منصور إلى ألف مسكن فقط.

عودة الحركة للخط الثالث للمترو

وقال مصدر مسؤول في مترو الأنفاق، إنّ حركة القطارات في الخط الثالث الأخضر عادت إلى طبيعتها في جميع الرحلات دون أي معوقات.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ العطل لم يستغرق وقتا طويلا، موضحا أنّ الحركة عادت بصورة طبيعية كما كانت عليه دون أي معوقات.