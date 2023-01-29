تحصين 67 ألف رأس ماشية و23 ألف طائر ضد مرض الجلد العقدي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 67 ألف و890 رأس ماشية، منذ بدء حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، من المستهدف تحصينه 157 ألف و621 رأس ماشية، منهم 119 ألف و157 أبقار، و34 ألف و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

تحصين 29 ألف و340 طائر ضد الأمراض الوبائية

كما تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 29 ألف و340 طائر ضد الأمراض الوبائية، وذلك في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، والدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن.

تحصين 6 آلاف و600 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور

وجرى أيضا تحصين بأجر 6 آلاف و600 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق واحد، و3 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، وعمل 40 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالي 17 ألف طائر، ومنح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة.

استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية

ومن جهته، قال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام تُمارس عملها من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة ومتحركة مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية.