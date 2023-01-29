محافظ كفر الشيخ: زيادة عدد الأسرّة ودعم المستشفيات بأجهزة طبية حديثة

شهدت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ تطوراً كبيراً، خاصة في إدارات الطب العلاجي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بإضافة العديد من الخدمات الطبية المتعددة، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي والمستشفيات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالصحة وتقديم الخدمات الطبية المتعددة للمرضى، وتسعى الدولة جاهدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتدعيم المستشفيات بالأجهزة الطبية، إضافة لزيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات، خاصةً العنايات، وإنشاء وتطوير عدد من المستشفيات، وتشغيل الفترة المسائية.

افتتاح وحدة العناية المركزة

وأكد «نور الدين» أنه تم افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى فوه المركزي بسعة 13 سريرا، بالتعاون مع المجتمع المدني، وإعادة تشغيل حضّانة مستشفى سيدي غازي بسعة 12 حضّانة، وافتتاح الحضّانة بمستشفى فوه المركزي بسعة 30 حضّانة بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما قدم قسم السموم الخدمة الطبية لمصابي التسمم بجميع مستشفيات محافظة كفر الشيخ منذ بدء تفعيل إدارة السموم داخل المحافظة وحتى نهاية عام 2022، وتم تقديم الخدمة الطبية لـ8062 حالة تسمم استقبلتها جميع مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ.

رفع كفاءة حميات مطوبس

كما تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات مطوبس بسعة 27 سريرا داخليا، و7 أسرّة عناية مركز، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات كفر الشيخ، بسعة 25 سريرا داخليا، و25 أسرّة عناية مركزة، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات دسوق بسعة 24 سريرا داخليا، و6 أسّرة عناية مركزة.

تطوير مستشفى الصدر

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة مستشفى الصدر، وتشغيل العيادات المسائية بالمستشفيات «كفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي»، بالتعاون مع الرعاية الأساسية لتشغيل العيادات التخصصية وعيادات الطوارئ لـ11 وحدة، والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة كفر الشيخ.

مشروعات حياة كريمة

كما تم تسليم موقع مستشفى مطوبس المركزي ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، والانتهاء من الجزء الإنشائي لمبنى خدمات أمراض القلب بمستشفى دسوق العام، بالتعاون مع المجتمع المدني، ليخدم القطاع الغربي بالمحافظة، وتطوير ورفع كفاءة قسم العمليات والتعقيم بمستشفى فوه المركزي.

مبادرات متنوعة

وفي إطار المبادرة الرئاسية، تم الكشف عن فيروس «C» و«B» لمرضى التدخلات الجراحية، وكذلك «كورونا»، حيث تم الكشف عن 4 آلاف مريض خلال عام.

كما تمت الموافقة والعمل على تجهيز بنك دم مستشفى كفر الشيخ العام من بنك دم تخزيني إلى بنك دم تجميعي يتم فيه الإدماء، والمتبرع الإلكتروني هو تطبيق إلكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات القادرين على التبرع مما يسهل عملية التبرع وزيادة نسبة المتبرعين لأكثر من 10%، ومبادرة «20 دقيقة تُنقذ حياة»، وحملات منظمة مع المجتمع المدني والمؤسسات سواء الحكومية أو الجمعيات الخيرية وغيرها، وذلك لتوفير الدم ومشتقاته لمرضي الحوادث والطوارئ، ومرضى الغسيل الكلوي، وأمراض الدم المختلفة.

أجهزة أشعة مقطعية

كما تم توريد وتركيب وتشغيل جهاز مقطعية 16 مقطع توشيبا بمستشفى فوه المركزي، وتوريد وتشغيل وتركيب جهاز الأشعة المقطعية هيتاشي 16 مقطع بمستشفى برج البرلس المركزي، كما تم توريد وتركيب وتشغيل جهاز مقطعية توشيبا 16 مقطع بمستشفي سيدي سالم المركزي.

ماكينات الغسيل الكلوي

وشملت أعمال التطوير توفير ماكينات غسيل كلوي للأطفال من عُمر 8 سنوات لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دسوق العام، وعمل أكثر من 50 ألف حالة غسيل كلوي، وتوفير جلسات العلاج الطبيعي للمرضى.