«البحوث الزراعية»: المعهد يعمل بكل جهده لعودة القطن المصري إلى سابق عهده

نظمت محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، البرنامج التدريبي «إنتاج القطن تحت ظروف التغيرات المناخية»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، والدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث الزراعية، والدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، والدكتور ياسر المنسي، وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمد عطوة خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.

المحاضرون في البرنامج

حاضر في البرنامج، الدكتور مجدي السماحي، وكيل المحطة لشئون الإرشاد والتدريب ومسئول العلاقات العامة والتواصل بالمحطة، والدكتور سامي علي، أستاذ تربية القطن المتفرغ، والدكتور محمد أبو اليزيد شتا، رئيس قسم تربية القطن.

حزمة توصيات لمجابهة التغيرات المناخية المختلفة

وأكد الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا لشئون الإرشاد والتدريب، أن علماء مركز البحوث الزراعية يعملون على مدار الساعة لتطوير الإنتاج الزراعي، والحفاظ على الأمن الغذائي المصري، وأن أعضاء الهيئة البحثية بمحطة البحوث الزراعية بسخا على استعداد دائم لتقديم حزمة توصيات لمجابهة التغيرات المناخية المختلفة، لافتا إلى أن معهد بحوث القطن يعمل بكل جهد لعودة القطن المصري لسابق عهده.

موسم جني محصول القطن

جدير بالذكر، أن موسم جني محصول القطن بمحافظة كفر الشيخ بدأ في أول شهر أكتوبر 2022، وبلغت المساحة المنزرعة من محصول القطن طويل التيلة في حقول المحافظة 107 ألف فدان، بنسبة ثُلث المنزرع بجميع محافظات مصر، حيث بلغت مساحة القطن المنزرع على مستوى الجمهورية 317 ألف فدان.