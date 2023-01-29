المخرج يسري نصر الله لـ مصطفى عمار: أجريت حوارا مطولا مع يوسف شاهين «اتنشر في 3 حلقات»

قال المخرج الكبير يسري نصر الله، إن كل الأفلام التي نفذها المخرج الكبير يوسف شاهين، كان بها حالة كبرى وهالة من الاهتمام من مختلف مشاهديها، مشيرا إلى أن فيلم الناصر صلاح الدين، لا يزال متعلقا في نفوس وعقول الكثيرين ممن شاهدوه، وحتى الآن.

نصر الله: كنت أعمل في جريدة السفير اللبنانية

أضاف «نصر الله»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، المذاع على «OnSport Fm»، أنه جاء من لبنان إلى مصر من أجل تسجيل حوارا مع المخرج يوسف شاهين، «روحت قعدت معاه في المكتب، والقعدة كلها كانت صادقة ومبهرة، ومخرجتش بانطباعات سلبية من الحوار ده، وعملت حوار كبير اتنشر على 3 حلقات في جريدة السفير اللبنانية».

نصر الله: حضرت تصوير فيلم حدوتة مصرية علشان أتعلم

وأوضح: «حضرت تصوير فيلم حدوتة مصرية علشان أتعلم من يوسف شاهين، بدل ما أسافر لندن أتعلم، وكان بيقول أنه مبسوط لما بيتبسط ويقول لكل الناس معاه، وكان بيكتب كل حاجة بتحصل أو عايزها تحصل في كراسة بكل التفاصيل، وبيلتزم باللي كتبه، وبيزعل لما يغير فيه شيء».