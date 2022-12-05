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حسين فهمي يفتتح معرض أفلام يوسف شاهين بجدة «صور»

كتب:

خالد فرج
06:24 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
حسين فهمي

حسين فهمي

افتتح الفنان حسين فهمي، معرضي أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين وأرشيف إرث المصور جمال فهمي، داخل حي جميل بمدينة جدة السعودية، مساء اليوم، بحضور زوجته والفنانة لطيفة فهمي، ابنة جمال فهمي.

وأعرب حسين فهمي، عن سعادته بالمجهود المبذول تجاه الحفاظ على هذه الأشياء الثمنية، كما قام بتصوير الصور المعلقة له من أفلامه على هاتفه المحمول.

وأجاب حسين فهمي على استفسارات زوجته بخصوص كواليس تصوير بعض مشاهده في الأفلام التي صورها منذ سنوات طويلة.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.