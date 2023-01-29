المخرج الكبير يسري نصر الله لأول مرة بملعب الفن في ذكري ميلاد يوسف شاهين الـ97 الليلة

يحل المخرج الكبير يسري نصر الله لأول مرة ضيفا على راديو أون سبورت إف إم الليلة في الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة، في حلقة خاصة جدا من برنامج ملعب الفن الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، وذلك في ذكري ميلاد المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين الـ97.

ويسرد نصر الله في هذه الحلقة العديد من الأسرار الخاصة باللقاءات الأولى التي جمعته بـ«شاهين»، وكيف جاء من عالم الصحافة للسينما؟ وكيف تحول من الكتابة في النقد السينمائي لمشاركة جو في كتابة بعض الأعمال السينمائية كسيناريو وحوار؟

أعمال يسري نصر الله مع يوسف شاهين

كما يتطرق نصر الله للحديث عن أعماله الأهم مع شاهين كمساعد مخرج من بينها «حدودتة مصرية، وداعا بونابرت» وغيرهما من الأفلام.

برنامج ملعب الفن

يذكر أن برنامج ملعب الفن يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على راديو أون سبورت إف إم، في الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف شرف.