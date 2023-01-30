الفرنسي لومباردي عن الرئيس السيسي في كتابه: قائد صنع نهضة غير مسبوقة بمصر

قال الكاتب الفرنسي لوران لومباردي في كتابه «السيسي بونابرت مصر»، إنه رصد الواقع في القاهرة والمنطقة بمنتهى الحيادية؛ وفقًا لرؤية استندت إلى معايشته لكل جوانب الحياة خلال تواجده في البلاد وفي ضوء تفهمه للأوضاع.

وأضاف الكاتب خلال الندوة التي عقدت بمعرض الكتاب، أنه وثّق الأحداث من خلال حوارات ولقاءات أجراها مع شخصيات بارزة عن مصر خلال السنوات الصعبة التي مرت بها، كما ضمّن وجهة نظره ورؤيته بمصر في كتابه ورؤية الغرب للسيسي.

وأشار إلى الدور المحوري والعام للسيسي في مصر والمنطقة، قائلا: «قائد لوطنه وله طموح ورؤية ليس لمصر فقط ولكن للمنطقة»، مؤكدا أن الحاجة إلى مثل هذا الكتاب ما دفعه لنشره في هذا التوقيت حيث يتناول آخر 10 سنوات بإحداثها المحورية.

السيسي الأنسب للمرحلة الحالية

وقال لومباردي إن تحليله مبني على الوقائع والحقائق وليس الأهواء والميول، مؤكدا أن الرئيس السيسي الأنسب للمرحلة الحالية «رجل المرحلة» وصنع نهضة شاملة في مصر، موضحا أنه أحدث إصلاحات ثورية وغير مسبوقة، بحسب وصفه.

وتابع: «السيسي تصدى للفساد وحارب الإسلام السياسي، وهو من الرؤساء التاريخيين سواء في مصر أو المنطقة بأكملها، لأنه يتحدث بوضوح عن هذين الخطرين يقصد الفساد والإسلام السياسي، «السيسي كان الأجرأ في مواجهة الإسلام السياسي».

مصر تستعيد ريادتها

وتحدث عن استعادة مصر لريادتها ودورها في الوساطة على الساحة الدولية والإقليمية، من خلال دور الرئيس السيسي على المسرح الدولي والإقليمي المحوري، حيث قدم نفسه كوسيط له دور قوي في حل الخلافات والنزاعات الإقليمية، وإنه كان موجودا كوسيط في كافة مناطق الصراع وبؤر التوتر المشتعلة.

وقال إن التحليلات الغربية تتجاهل الدور المصري القوي في حل النزاعات الدولية، لافتا إلى دور مصر في إفريقيا سواء في تشاد أو في نقل السلطة سلميا في السودان، مؤكدا أن استعاد الدور المصري القوي والمهم في المنطقة وفي إفريقيا وعلى الساحة الدولية، وكسب التأييد من القوى العظمى مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح: ومن 2013 كان السيسي يساعد على تهدئة الأوضاع فيما يخص الأوضاع وملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى المحللين في أوروبا يتجاهلون البصمات الحقيقية لمصر في الشرق الأوسط.