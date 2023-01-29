لماذا أصدر «لومباردي» كتابه عن الرئيس السيسي؟.. الكاتب الفرنسي يوضح

ناقش الكاتب الفرنسي رولان لومباردي، المفكر السياسي، أحدث كتبه الصادر بالفرنسية هذا العام بعنوان «السيسي بونابرت مصر» خلال الندوة التي نظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وناقشه الكاتب محمد سلماوي.

لومباردي كتب مقالات عديدة في وسائل الإعلام العالمية

وتحدث عن خلفيته الثقافية وعمله البحثي والأكاديمية والصحفي، فضلا عن علاقته القديمة، وإنه يكتب مقالات عديدة في أوروبا ووسائل الإعلام العالمية، والأسباب التي دفعته لكتابة كتابه «السيسي بونابرت مصر».

وقال إن علاقته الفكرية بالمنطقة والقراء بسبب مقاله المنشور في يناير 2013 والذي تناول فيه توقعاته عن سقوط الإخوان وصعود السيسي لحكم مصر، وهو المقال الذي لاقى صدى واسعا وتفاعلا من القراء.

زرت مصر في 2011 لدراسة الأوضاع عن قرب

وعقب إن علاقته بالمنطقة ومصر وإنه وقت ثورة 2011 كان متواجدا بشوارع التحرير وسط الشعب ليشاهد ويدرس ويصحح أفكاره بعمق شديد.

ووفثا للكاتب جاءته فكرة الكتاب بعد أن لاحظ الفروق الرئيسية في 2011 وما يراه الآن من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية.

وقال المفكر السياسي إنه ألَّف كتابه عن الرئيس السيسي بعد أن درس الظاهرة وأن لديه رغبة في نقل الحقيقة إلى الأوروبيين من معايشته للأوضاع في مصر في فترات مختلفة، وزار تونس وسوريا ومصر وعايش أحداث الربيع العربي، وأقام في مصر من فبراير إلى منتصف مارس 2011.