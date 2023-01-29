الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارات خارجية

عاد منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن، بعدما اختتم جولته الخارجية، وفيها زار الهند وأرمينيا وأذربيجان.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأرميني، في القصر الرئاسي بيريفان، توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، أبرزها مذكرة تفاهم حول التعاون بمجال الثقافة البدنية بين وزارة التعليم والفنون والثقافة ووزارة الشباب بمصر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ومؤسسة دعم الاستثمار بالجانب الأرميني.