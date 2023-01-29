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معرض الكتاب

سلماوي: «السيسي بونابرت مصر» أول كتاب في العالم الخارجي يتناول الرئيس بموضوعية

كتب:

الهام زيدان و مني صلاح الدين
08:13 م | الأحد 29 يناير 2023
جانب من الندوة

جانب من الندوة

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، ندوة بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونخبة من الإعلاميين، لمناقشة كتاب «السيسي بونابرت مصر» والصادر بالفرنسية للباحث والمفكر السياسي رولان لومباردي، وبحضور المؤلف، وأدار المناقشة الكاتب الكبير محمد سلماوي.

وفي البداية تحدث الكاتب محمد سلماوي، قائلا أول كتاب يصدر في العالم الخارجي عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموضوعية شديدة ومكتوب بفهم، وعمق للحقائق السياسية والاجتماعية والتاريخية لمصر والمنطقة بأكملها بحكم أن الكاتب خبير قضايا الشرق الأوسط.

الكاتب الفرنسي: السيسي قائد له طموح وطني

وتناول الكاتب في طموحات الرئيس السيسي لمصر، وتحالفاته الدولية كما رأى فيه قائدا له طموح لوطنه، مؤكدا أن رؤيته مطابقة للواقع وبدون تحيزات أو مبالغات.

وأكد سلماوي أن رؤية لومباردي، ذات عمق، وأن تنبؤاته خارج السياق الغربي المؤيد لحكم الإخوان، وأن رؤيته استندت إلى علاقته القديمة بالمنطقة.

مقالات لومباردي ضد الإخوان 

وكان للكاتب العديد من المقالات في ظل حكم الإخوان وكان من القلائل الذين تنبأوا بسقوط حكم الإخوان، وبأن هذا الحكم محكوم عليه بالإعدام بحكم الحتميتات التاريخية، كما توقع في مقالاته أن الرئيس السيسي سيصبح الرئيس القادم لمصر بدلا من مرسي الذي لا يتوافق مع حقائق الواقع في مصر، ورأى فيه أنه المنقذ للأوضاع السياسية المهترئة.

وأوضح أن السيسي كان الشخصية الأبرز وقتها، فضلا عن شعبيته الجارفة خلال فترة قصيرة من توليه قيادة الجيش.

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