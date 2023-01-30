«الصحة» توقع بروتوكولا يُمهد لضم مصر إلى «الشبكة الطبية الدولية»

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة «SOS»، الأكبر عالميا المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى الدوليين.

جاء ذلك على هامش حضور وزير الصحة والسكان، لمعرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2023»، الذي يعقد في الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بالإمارات.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن جانب شركة «SOS»، كاثي بريت المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

الشبكة الطبية الدولية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن البروتوكول يؤهل مصر للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، وأن تكون مركزا رئيسيا للشبكة في قارة أفريقيا، بما يساهم في تعزيز الفرص التنافسية لمصر في مجال السياحة الصحية.

تدريب الفرق الطبية

وأضاف «السبكي»، أن البروتوكول يدعم التعاون مع شركة SOS لتدريب الفرق الطبية على الإخلاء الطبي الجوي، وإدارة الأزمات والكوارث بالمنظور الدولي، إلى جانب التعامل مع المرضى الدوليين التابعين للمنظمات الدولية، وشركات التعدين والبترول من مختلف الجنسيات.

الشركة العالمية زارت 8 مستشفيات بمصر

وأشار «السبكي» إلى أن شركة SOS زارت 8 مستشفيات في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، تم خلالها تقييم المنشآت والخدمات المقدمة بها، وهو ما كان بمثابة خطوة أولى لتوقيع هذا البروتوكول.