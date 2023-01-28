وزير الصحة: وفرنا 29.4 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا خلال 3 سنوات

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن جهود الدولة المصرية في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي المرض في جميع دول العالم وحتى اليوم، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن جهود الدولة المصرية للحفاظ على مكتسباتها في مواجهة الجائحة.

15.8 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية وفرت 16 شحنة من لقاح سينوفارم بإجمالي 15 مليونًا و80 ألفًا و400 جرعة، إلى جانب 40 شحنة من لقاح أسترازينكا بإجمالي 29 مليونًا و463 ألفًا و240 جرعة.

وأضاف «عبدالغفار» أن وزارة الصحة وفرت 18 شحنة من لقاح ساينوفاك في صورة لقاحات تامة الصنع، ومواد خام للتصنيع بما يغطي نحو 59 مليونًا و950 ألف جرعة، منوهًا باستيراد 12 شحنة من لقاح سبوتنيك الروسي بإجمالي 3 ملايين و225 ألف جرعة.

وتابع أن شحنات لقاح جونسون التي تم استيرادها بلغت 8 شحنات بإجمالي 15 مليونًا و513 ألفًا و550 جرعة، بينما بلغت شحنات لقاح فايزر التي تم استيرادها 14 شحنة، بإجمالي 27 مليونًا و650 ألفًا و260 جرعة، إلى جانب 6 شحنات من لقاح موديرنا بإجمالي 7 ملايين و254 ألفًا و980 جرعة.

3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المعدل

ونوه «عبدالغفار» بتوفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المعدل؛ للتعامل بفاعلية وأمان مع متحور «أوميكرون» وجميع متحورات فيروس كورونا، إذ تصل أول شحنة بإجمالي مليون جرعة خلال أسبوعين، على أن تصل باقي الشحنات خلال شهر مارس المقبل.

وأكد أن مصر كانت في طليعة الدول التي حرصت على توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى جانب ما تم اتخاذه من تجهيزات في المستشفيات والمنشآت الطبية لمواجهة موجات تفشي الوباء على مدار 3 سنوات، مع تحديث بروتوكولات العلاج، وفقا لما يطرأ على الفيروس من تحورات، إلى جانب الضوابط التي تم اتخاذها في جميع منافذ دخول البلاد، والإجراءات الاحترازية المقررة في أماكن التجمعات والمنشآت العامة والخاصة؛ بما أسهم في الحد من انتشار المرض، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء.