متحف جاير أندرسون يعرض «موناليزا بيت الكريتلية».. تنظر إليك من كل اتجاه

يعرض متحف جاير أندرسون، موناليزا بيت الكريتلية، وهي عبارة عن صورة زيتية ملونة للأمير الفارسي ميزرا جعفر خان، وتم تسميتها باسم «موناليزا بيت الكريتلية»، لأنها تشبه الموناليزا التي تنظر إليك في أي جهة من القاعة، ويتم عرضها حاليا في قاعة حريم آمنة بنت سالم، ونشر المتحف صورة لهذه اللوحة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

معرض مؤقت داخل المتحف

كما نظم المتحف معرضا مؤقتا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، بعنوان «تجليات اللغة العربية في بهاء الخط العربي»، وضم المتحف مجموعة متنوعة وفريدة من المخطوطات التي تزينها الخطوط العربية.

وأشتهر متحف جاير أندرسون بإسم بيت الكريتلية، ويقع في منطقة السيدة زينب بجوار مسجد أحمد بن طولون، ويرجع تسميته إلى الطبيب الظابط في الجيش البريطاني، الذي كان يعشق تجميع الآثار وترك متحف في مصر داخل بيته، يجمع بين الغرفة الدمشقية، الهندية، التركية والغرفة الفرعونية.

تصوير العديد من الأفلام داخل البيت

والبيت له شهرة واسعة وعالمية، حيث تم تصوير العديد من مشاهد الأفلام المصرية أشهرها وإسلاماه، قصر الشوق، الناظر، وفيلم جيمس بوند.