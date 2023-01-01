متحف الحضارة يستقبل فريق «المتحدون» السعودي للسيارات والدراجات النارية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فريق «المتحدون» للسيارات والدراجات النارية بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي، وفريق «الميجا» المصري من متطوعي وزارة الشباب والرياضة للدراجات النارية، وذلك ضمن تواجدهم الحالي في مصر للمشاركة في فعاليات المعرض الرياضي العالمي «Expo sports 2023»، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 8 يناير الجاري.

جولة الفريق داخل المتحف

وضم الوفد 50 من محترفي قيادة الدراجات النارية من مصر والسعودية، حيث قاموا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة للمتحف، وخلال الجولة أعرب أعضاء الفريق عن حرصهم على زيارة المتحف خلال تواجدهم في مصر للمشاركة في هذا الحدث الرياضي، وأشادوا بروعة المتحف ومقتنياته.

كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة، لافتين إلى أنهم سينشرونها على حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم للتعبير عن فخرهم بالحضارة المصرية وهذا الصرح العظيم.

التعريف بالحضارة المصرية العريقة

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الزيارة جاءت ضمن حرص الدولة على الاستفادة من الفعاليات التي يتم تنظيمها أو استضافتها في مصر للترويج للمقصد السياحي المصري، وذلك من خلال تنظيم الزيارات للوفود الرسمية للعديد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر لإثراء زيارتهم بها، من خلال تعريفهم بما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وأثرية، وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.

وذكرت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن المتحف يحرص دائما على إلقاء الضوء على مهمته ودوره في التواصل مع المجتمع بكل فئاته وأحداثه، واستضافة الوفود الرسمية وتعريفهم بالحضارة المصرية، وكيف أنها خلفت وراءها أعظم إرث إنساني هو الآثار المصرية بمختلف عصورها الزمنية.

يذكر أن مصر تستضيف المعرض الرياضي العالمي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا «Expo sports 2023»، وذلك ضمن مهرجان البحر الأحمر، والذي سيتضمن جولة سياحية بالدراجات النارية، ما يأتي في إطار نشر نمط جديد من السياحة الرياضية «سياحة الطرق» لاستغلال الثورة الإنشائية الضخمة للطرق الجديدة في مصر، والتي تحمل رسالة للعالم بما تمتلكه مصر من تنوع في الرياضات والأنماط السياحية المختلفة.