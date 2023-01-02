متحف «جاير أندرسون» ينظم معرضا لإنتاج الفنانين التشكيليين من ذوي الهمم

نظم متحف «جاير أندرسون»، فاعليات معرض فن تشكيلي بعنوان «لوحات قشر البيض»، للفنانين التشكيليين من ذوي الهمم، ضمن احتفاله بأعياد راس السنة وحلول العام الميلادي الجديد، وضم المعرض مجموعة من المجسمات تم تنفيذها باستخدام الخرز والصلصال ومجموعة من لوحات قشر البيض حازت إعجاب الجمهور..

ورش تعليمية لإعادة التدوير

وتوافد على المعرض مجموعة من الأجانب من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى المصريين الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بالمعروضات، كما نظم المتحف في إطار احتفاليته بأعياد رأس السنة الميلادية، برنامجاً تعليميًا، بالتعاون مع مجموعة من طلبة المدارس تضمن زيارة لقاعات المتحف، وعقد ورش تعليمية لإعادة التدوير تحت عنوان «زينة أعياد الميلاد»، لتعريف الطلبة بأهمية صنعة التدوير في كافة المجالات، وتنمية وعيهم بالتغيرات المناخية وتداعياتها على الصعيدين المحلي والدولي.

متحف «جاير أندرسون»

ويتكون متحف «جاير أندرسون»، من منزلين يعودان للعصر العثماني تم دمجهما في منزل واحد تحت اسم «ببيت الكريتلية»، ويتكون من عده قاعات، بينها القاعة الهندية، الحرملك، القاعة الصينية، قاعة المكتبة، قاعة محمد علي، القاعة الدمشقية، قاعة الاحتفالات وقاعة المكتبة.