جنوب أفريقيا تفتح تحقيقًا في مقتل 8 أشخاص أثناء حفل «عيد ميلاد»

بدأت السلطات في جنوب أفريقيا صباح اليوم، التحقيق في واقعة إطلاق نار جماعي على عدد من المدعوين في حفل «عيد ميلاد»، بمقاطعة «كيب الشرقية»، مساء أمس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وفق آخر حصيلة، وإصابة 3 آخرين.

وذكرت شرطة جنوب أفريقيا، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية ودولية قبل قليل، أنّ الحادث وقع في الساعة 5:30 من مساء الأحد، بالتوقيت المحلي، داخل أحد المنازل، عندما أطلق مسلحان النار على الضيوف الذين تجمعوا في حفلة عيد ميلاد أحد الأشخاص.

الشرطة تؤكد عدم اعتقال أي متهمين

ولم تتضح على الفور دوافع إطلاق النار، أو مصير المسلحين، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة أنها لم تعتقل أحداً، حتى الآن، وأنها مازالت تحقق في ملابسات الحادث، وفق ما أوردت مواقع إخبارية عربية، نقلاً عن وكالة «رويترز» للأنباء.

كما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن المتحدث باسم الشرطة، بريسيلا نايدو، قوله إن أجهزة التحقيق مازالت تحاول جمع المعلومات حول الحادث، وأضاف: «ليس لدينا الكثير من المعلومات حتى الآن، لكنه كان إطلاق نار جماعي، لم يعرف في هذه المرحلة عدد المسلحين أو دوافعهم».

19 قتيلاً في إطلاق نار قرب منزل مانديلا

وشهدت جنوب أفريقيا حادث مماثل، يوم 10 يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 19 شخصاً، وإصابة 8 آخرين، عندما قام عدد من المسلحين بإطلاق النار داخل «حانة»، قرب منزل الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، في بلدة «سويتو»، قرب مدينة جوهانسبرج، وكان غالبية القتلى من الشباب زبائن الحانة.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر الشرطة أن مجموعة من المسلحين وصلوا إلى المكان على متن سيارة أجرة، وبدأوا في إطلاق النار بصورة عشوائية، باستخدام بنادق آلية وأسلحة نارية أخرى، وقال الكولونيل ديماكاتسو سيلو، المتحدث باسم الشرطة الوطنية، إنه تم تشكيل فريق خاص للتحقيق في الحادث.