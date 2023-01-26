هنود يتربعون على عرش شركات التكنولوجيا العالمية.. منها جوجل ومايكروسوفت

تتربع الهند على عرش شركات التكنولوجيا الأكبر عالميا، إذ يجلس على مقاعد إدارة تلك الشركات رؤساء من أصول هندية، أبرزها شركة جوجل ومايكروسوفت، والفا بت ومايكروتشيب.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير عددا من الشركات العالمية والتي يترأسها مديرون من أصول هندية.

سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet

جرى تعيين سوندار بيتشاي المولود في الهند، رئيسا تنفيذيا لشركة Alphabet Inc الأم لشركة Google في عام 2019، بعد خمس سنوات من توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة Google، وجرى تعيين بيتشاي رئيسًا لشركة Google في أغسطس 2014، وخلال مسيرته المهنية التي تزيد عن 20 عامًا مع الشركة، قاد بيتشاي العديد من الأنشطة التجارية الرئيسية للشركة بما في ذلك Android وChrome وMaps.

ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت

ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft أصبح ساتيا ناديلا المولود في حيدر آباد الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft في فبراير 2014، وخلف ناديلا ستيف بالمر، الذي كان أحد أوائل موظفي Microsoft وتولى منصب مؤسس الشركة بيل جيتس.

درس ناديلا الهندسة في معهد مانيبال للتكنولوجيا وحصل على ماجستير من جامعة ويسكونسن - ميلووكي، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، بدأ Nadella حياته المهنية مع Microsoft في عام 1992 كمطور لنظام التشغيل Windows NT.

ستيف سانغي الرئيس التنفيذي Microchip316

ستيف سانغي، الرئيس التنفيذي، Microchip تم تعيين ستيف سانغي رئيسًا تنفيذيًا لشركة Microchip التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في مارس 2021، وكان في وقت سابق الرئيس التنفيذي لشركة Microchip، وهو المنصب الذي شغله منذ أكتوبر 1991، ورئيس مجلس الإدارة منذ أكتوبر 1993.

وعمل سانغي كرئيس اعتبارًا من أغسطس 1990 إلى فبراير 2016، وقبل انضمامه إلى الشركة، كان سانغي نائب رئيس العمليات في Waferscale Integration Inc، وهي شركة أشباه موصلات، من 1988 إلى 1990، وكان سانغي يعمل مع شركة Intel من 1978 إلى 1988، إذ شغل مناصب مختلفة في الإدارة والهندسة، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات من جامعة ماساتشوستس ودرجة بكالوريوس العلوم في الإلكترونيات والاتصالات من جامعة البنجاب بالهند.

نيكش أرورا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Palo Alto Networks

انضم نيكش أرورا إلى Palo Alto Networks كرئيس تنفيذي في عام 2018، وقبل ذلك، شغل العديد من المناصب الرئيسية في Google وSoftBank، وأرورا حاصل على درجة البكالوريوس من معهد التكنولوجيا بجامعة باناراس هندو، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة نورث إيسترن، وماجستير العلوم من كلية بوسطن.

شانتانو ناراين الرئيس التنفيذي Adobe

شانتانو ناراين، الرئيس التنفيذي لشركة Adobe الرئيس التنفيذي الآخر لشركة Desi منذ فترة طويلة لعملاق التكنولوجيا العالمي هو Shantanu Narayen، والتحق بشركة Adobe في عام 1998 كنائب أول للرئيس لأبحاث المنتجات في جميع أنحاء العالم وأصبح مدير العمليات في 2005 والرئيس التنفيذي في 2007، وقبل الانضمام إلى Adobe، شغل Narayen مناصب في Apple وSilicon Graphics، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة العثمانية، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وماجستير في العلوم من جامعة بولينج جرين ستيت.

آرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة IBM

آرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة IBM أصبح آرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة IBM في أبريل 2020، وأحد المخضرمين في شركة IBM، قضى أكثر من 30 عامًا مع الشركة، وقد شغل العديد من المناصب رفيعة المستوى في الشركة على مر السنين.

حصل كريشنا على درجة البكالوريوس من المعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور وأكمل درجة الدكتوراه من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين.