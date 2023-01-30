شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأفارقة، وكشفت تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر السنوي للمستثمرين عددا من المعلومات الخاصة بالقطاع الاقتصادي المصري.

رئيس الوزراء: الشراكات مهمة لمواجهة الضغوط الاقتصادية

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر السنوي للمستثمرين اليوم في نقاط:

* نخطط لنمو اقتصادي إيجابي وزيادة الناتج المحلي رغم التحديات العالمية.

* وثيقة ملكية الدولة إضافة مهمة لسوق السندات والأسهم.

* الشراكات مهمة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.

* مصر ملتزمة بتحقيق كل سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

* تحقيق أهداف النمو الاقتصادي عبر تنفيذ البرنامج الجديد.

* تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي على رأس أولوياتنا في 2023.

* الحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار من خلال أسواق المال.

* نتحرك بخطط شاملة للتأكد من توافر العملة الأجنبية في الأسواق.

* الحكومة المصرية تتحرك بسرعة للتعامل مع كل التحديات.

رئيس الوزراء: الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ

وكان رئيس الوزراء أكد خلال كلمته أن الحكومة المصرية تتحرك بسرعة للعودة مرة أخرى إلى المسار، وإدراك إمكانات النمو الهائلة الموجودة لدينا، والعمل عن كثب مع البنك المركزي، للإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية.