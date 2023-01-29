رئيس الوزراء يتابع إجراءات انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير النقل، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل الخطة المقترحة لنقل الموظفين المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومهام الوزارة في هذا الصدد، إذ أشار إلى أن خطة النقل تعتمد على عدد من المحاور، منها استخدام وسائل النقل العام المستدام، وما تتضمنه من القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، ومترو الانفاق، إلى جانب التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة فى مجال النقل الجماعي، لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسارا لأتوبيسات من مختلف المناطق، لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي نحو 369 سيارة، جار العمل على زيادتها بالتنسيق مع الشركات المتعاقد معها، خلال الفترة المقبلة، تلبية لما تتطلبه حركة الانتقال إلى العاصمة.

ربط شبكة أتوبيسات العاصمة بشبكة مترو القاهرة الكبرى

وتطرق وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى خريطة ربط شبكة أتوبيسات العاصمة بشبكة مترو القاهرة الكبرى، وكذا مسارات خطوط الخدمة المقدمة من قبل شركات النقل الجماعي المتعاقد معها من خلال جهاز النقل البري الداخلي والدولي، من مختلف المناطق والميادين المتواجدة في نطاق المحافظات التي سيتحرك منها الموظفون، متوجهين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الوزير خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه جرى تكليف إحدى شركات النقل الجماعي بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه جرى رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بـ 24 مساراً لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (القطار الكهربائي الخفيف LRT - المونوريل)، وكذا ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى خارجها، لافتا في هذا الصدد إلى أنه جرى شراء واستلام 20 أتوبيسا تعمل بغاز طبيعي، إلى جانب 30 حافلة أخرى تعمل بالكهرباء، وتحديد أماكن 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، مضيفاً أنه جرى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكي اعتباراً من بداية العام الجاري، من خلال 20 أتوبيسا جرى تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.

ربط التاكسي الذكي بمنظومة النقل المستدام بالعاصمة الإدارية

وأضاف وزير النقل أنه جار التعاقد على منظومة التاكسي الذكي، وربطها بمنظومة النقل المستدام بالعاصمة الإدارية، موضحاً أنه جار التنسيق على إنشاء البنية التحتية لتشغيل تاكسي العاصمة باستغلال 145 عربة كهرباء عائدة من مدينة شرم الشيخ بعد انتهاء مؤتمر المناخ.