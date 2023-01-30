القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية.. وموعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

تنطلق أولى مباريات كأس العالم للأندية، الأربعاء المقبل، حيث تستضيفها العاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات البطولة، التي تبدأ من 1 حتى 11 فبراير المقبل، بحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

وتنتظر الجماهير المصرية والعربية، خاصة محبي وعشاق النادي الأهلي، المباراة الافتتاحية المقرر إقامتها الأربعاء على أرض ملعب «مولاي عبدالله» في العاصمة المغربية الرباط، والتي تجمع الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت المغرب، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية

‎وكشفت القناة المغربية الرياضية، عن نقل جميع فعاليات البطولة بصفتها إحدى قنوات الدولة المستضيفة، من خلال تردد القناة عبر القمر عرب سات على 12383 أفقي، 27500.

كما أعلنت شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، بث البطولة من خلال ترددتها عبر قمر عرب سات ونايل سات، من خلال التردد 12523، أفقي، 27500، أو من خلال التردد 12418، أفقي، 27500.

كما تنقل البطولة القنوات التالية:

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb