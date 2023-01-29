بابا الفاتيكان يدين التصعيد بين فلسطين وإسرائيل ويدعو إلى تحقيق السلام

أدان بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، اليوم الأحد، التصعيد الأخير في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعا الجانبين إلى الانخراط في الحوار والسعي الصادق لتحقيق السلام، وفقا لشبكة «بي بي سي».

دوامة الموت

وأكد البابا فرانسيس في كلمته، اليوم الأحد، عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين بساحة القديس بطرس، أن تزايد وتيرة العنف بين الجانبين الفسلطيني والإسرائيلي، التي وصفها بـ«دوامة الموت» تتصاعد يوميا، وأنها ستغلق الباب على القلة القليلة من الثقة الموجودة بين الشعبين وحذر من تصاعدها يوما بعد آخر.

ولفت البابا في كلمته إلى الغارة الإسرائيلية التي شنت، الخميس، على مخيم فلسطيني في الضفة الغربية، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص، فضلا عن الهجوم الذي نفذه فلسطيني، الجمعة، وتسبب في مقتل سبعة أشخاص بالقرب من كنيس يهودي في القدس، قائلا إنه منذ بداية العام الحالي قتل عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

دعوة لإحلال السلام وتجنب التصعيد

وفي سياق متصل، دعا بابا الفاتيكان الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية والمجتمع الدولي إلى الابتعاد عن العنف والتصعيد، وإيجاد حلول أخرى دون تأخير من خلال التفاوض والحوار والبحث الصادق عن السلام، من أجل حلحلة الوضع بين الجانبين.

فلسطين تقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل

يشار إلى أن الضفة الغربية شهدت تصعيدا غير مسبوق، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، صباح يوم الخميس، وأسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، في حين أعلنت الرئاسة الفلسطينية، في اليوم نفسه، قطع العلاقات الأمنية مع الحكومة الإسرائيلية.