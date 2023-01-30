عاجل.. إحالة رئيس «تفتيش تأمينات الغردقة» لمحاكمة تأديبية بتهمة الجمع بين وظيفتين

أحالت النيابة الإدارية، رئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية استغلال وظيفته والجمع بين وظيفته وعمل آخر، دون إذن من السلطة المختصة، بما كان من شأنه الإضرار بالوظيفة العامة وانتهاك مبدأ عدم تعارض المصالح.

بلاغ ضد المتهم

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنّ النيابة الإدارية في الغردقة، القسم الثاني، تلقت في وقت سابع بلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي، بشأن شكوى أحد المواطنين ضد المتهم لجمعه بين وظيفتين، وكذا شكوى إحدى المستشفيات من استغلال المذكور لوظيفته سلطاته الوظيفية.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الغردقة الإدارية – القسم الثاني بمعرفة المستشار عبد الله يونس – رئيس النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، عن كون المشكو في حقه والذي يشغل منصب رئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص، جمع بين وظيفته الحكومية ومنصب المدير الإداري ومدير شؤون العاملين بإحدى مستشفيات البحر الأحمر الخاصة، في الفترة من 2005 حتى 2021، دون إذن رسمي من جهة عمله وبالمخالفة للقانون، وأنّه قد تقاضى نظير ذلك أجرًا قدره 7500 جنيه شهريًا.

كما تبيّن من التحقيقات، أنّ صاحب المستشفى حرر توكيلا رسميا عاما له للتعامل مع الجهات الحكومية، ومنها جهة عمله الأصلية، واستغل وظيفته كرئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة قطاع الأعمال العام والخاص، ما ساهم في مساعدة المستشفى على التهرب التأميني الجزئي بمبلغ يجاوز مليون 200 ألف جنيه، وتستره على ذلك حال كونه المسؤول عن التعاملات المالية بالمستشفى.

عرض مستلزمات طبية للبيع بالمخالفة للقانون

وكشفت التحقيقات عن أنّ المتهم المذكور تقدّم بعرض أسعار بيع مستلزمات طبية خاص بشركة تمتلكها نجلته إلى إحدى المستشفيات، وعند رفض العرض من قبل المستشفى، استغل وظيفته ومنصبه الحكومي، لإجراء التفتيش عليهم على غير المعتاد، وحال كون المفتش المسؤول عن المستشفى هو مفتش آخر مستغلًا بذلك سلطته الوظيفية.