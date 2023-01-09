النيابة الإدارية تعاين عقار أسيوط المنهار وتفتح تحقيقا لمحاسبة المقصرين

عاين فريق من نيابة أسيوط ثان الإدارية برئاسة المستشارين عمرو سلطان، وحسين حجاب نائب رئيس الهيئة بناء على تكليفات المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، موقع عقار أسيوط المنهار الذي راح ضحيته وفاة 7 أشخاص وإصابة شخصيين آخرين تم نقلهم إلي المستشفي.

وتفقد فريق النيابة الإدارية برفقة اللجنة المشكلة المبني المنهار والعقارات المجاورة لعقار أسيوط له وفحص المباني بحضور أستاذ بكلية الهندسة والإدارة الهندسية والاستماع إلي الجيران وأهالي المنطقة واعداد تقرير شامل وأصدار توجيهات بإجراء المسح الكامل للمباني للمنطقة لمعرفة سلامتها الإنشائية وفحص جميع العقارات المجاورة .

وقال المستشار عمرو سلطان، نائب رئيس الهيئة، إنه فور تلقي البلاغ تم فتح تحقيق عاجل لمواجهة الفساد، وحصر كافة الإجراءات والمخالفات وتحديد المتسبب فيها والتوصية العاجلة بسلامة المواطنين وتوفير المسكن الآمن لهم.

وكانت محافظة أسيوط، شهدت أمس الأحد، حادث مأسوي بعد استيقاظ الأهالي علي خبر انهيار منزل مكون من 5 أدوار مأهول بالسكان مما تسبب في وفاة 7 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، بعدما استمرت أعمال الانقاض إلي 16 ساعة متواصلة.

وأمر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بحسب بيان المحافظة، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.