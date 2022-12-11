رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

متحدث النيابة الإدارية لـ قناة الحياة: يجب وضع بروتوكول دولي ضد العنف الإلكتروني

كتب:

محمد عز الدين
09:33 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن دراسة تعزيز مواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة التي أصدرتها الهيئة تناولت العديد من المقترحات منها ما يخص الجانب الدولي، إذ أن وجود المحتويات بدون موافقة صاحبة الشأن يظل موجودا على شبكة الإنترنت رغم تجريم هذه الأفعال.

وأضاف «سمير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الخوادم التي تغذي هذه الخدمة موجودة في دول كبرى وبالتالي يجب إيجاد شيء ملزم للجهات مقدمة الخدمة نفسها حتى وإن تواجدت خارج البلاد في إطار بروتوكول دولي ملزم نستطيع من خلاله رفع هذه المحتويات على شبكة الإنترنت.

ولفت إلى أن الدراسة تطرقت للعديد من الجوانب فيما يتعلق بالتشريع أو المقترحات ولكن هذا يكون مساره جهات الاختصاص مثل لجنة الإصلاح التشريعي أو المجلس القومي للمرأة أو البرلمان، إذ يتم إخطار هذه الجهات بالدراسة وبدورهم يبحثون المقترحات التي تتناسب لتفريغها للمساعدة في مواجهة هذه الظاهرة وحماية الفتيات والمجتمع بأكمله.

اقرأ المزيد:

وزير الشباب لـ قناة الحياة: ماراثون الأهرامات تشجيع لرؤية مصر الرياضية والسياحية

قناة الحياة تبرز استمرار العمل في إنشاء 9 عمارات سكن كريم بالجزيرة الخضراء بكفر الشيخ

قناة الحياة تبرز انتظام الدراسة بمدرسة بسنتواي الإعدادية في البحيرة بعد تطويرها ضمن حياة كريمة

قناة الحياة تعرض تقريرا عن توصيل الغاز الطبيعي بقرية أبو الخزر بالبحيرة

قناة الحياة تعرض تقريرا عن خط طرد محطة رفع صرف صحي قرية السلام بسوهاج

قناة الحياة ترصد افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان للتيسير على المواطنين

جنات لـ«قناة الحياة»: فوز المغرب على البرتغال إنجاز لا يصدق
بقلم محمد عز الدين