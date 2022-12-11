متحدث النيابة الإدارية لـ قناة الحياة: 75% من النساء يتعرضن للعنف الإلكتروني

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن دراسة تعزيز مواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة التي أصدرتها الهيئة، تشير إلى أن 75% من النساء اللاتي يستخدمن شبكة الإنترنت على مستوى العالم تعرضن لمضايقات وتنمر وتهديد بالعنف، وهذه الإحصائية التي ذكرتها الأمم المتحدة في استبيان أعدته، وهذه نسبة كبيرة.

وأضاف «سمير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه بالنسبة للشأن المحلي فأصدر المجلس الوزراء نسبة مقاربة على المستوى المحلي.

وتابع: «مجرد الملاحقة غير المرغوب فيها يعتبر نوعا من أنواع العنف الإلكتروني، وإرسال شخص للرسائل غير المرغوب فيها بكثرة، ولو لم تتضمَّن محتوى إباحيا، نوع من أنواع العنف الإلكتروني، إضافة لمراحل الابتزاز واختراق البيانات».