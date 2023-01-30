«تجليات الجمال الأنثوي» يرسمها 18 فنانا تشكيليا بمعرض «ضي» في القاهرة

«ضي» معرض فني، تتجلي فيه إبداعات التصوير المعاصر، تحت عنوان «تجليات الجمال الأنثوي»، استضافه أتيليه العرب للثقافة والفنون، في القاهرة، بمشاركة لوحات لـ18 فنانًا عربيًا، تحرك مكامن الموهبة والابتكار، بهدف إثارة الحس المعنوي لأطياف متألقة تداعب القلوب وتغذي الخيال.

واستعرضت نورهان عجيزة مراسلة «القاهرة الإخبارية»، في جولتها رسومات الفنانين التشكيليين ولوحاتهم التي زيّنت جنبات المعرض، فكل بقعة ضوء وفرشاة لون وتعريجة خط تتناول حكاية إبداع عربي إنساني.

قيمة المرأة كرمز للحياة

فنون بصرية معاصرة، تعرضها لوحات المبدعين، التي تجسد الجمال الأنثوي السامي، وتبرز قيمة المرأة كرمز للحياة في معرض «ضي»، الذي يدعم الحركة التشكيلية في مصر والعالم العربي، ويتيح للفنانين مساحة حرة للإبداع، ليقدم مشروعا ثقافيا متكاملا في الفن التشكيلي.

وقال هشام قنديل رئيس معرض «ضي»، إنه وقع الاختيار على 18 فنانًا تشكيليًا، كل واحد منهم قدم رؤية مختلفة للمرأة، فهناك من عبّر بشكل واقعي، وآخر بشكل سريالي وتعبيري.

فيما عبرت فيروز سمير، إحدى الفنانات المشاركات في المعرض، عن سعادتها بالمشاركة، وأوضحت إلى أن مجموعتها الفنية التي تشارك بها في المعرض، تعبر عن زخم الحياة الذي تعيشه المرأة، ووجود قرين أو كاتم أسرار تلجأ إليه، وأنها تتعامل مع عالم المرأة الداخلي.

أما الفنانة التشكيلية راندا فكري، التي تشارك في فعاليات المعرض بسبع لوحات، تعبر فيهن عن فكرة التعايش في سلام، رغم الصراعات الذي تواجهه المرأة في حياتها، بينما ترى إيناس صديق الفنانة التشكيلية، أن وجه المرأة يعبر في الكثير من الأحيان عن مشاعر الفقد أو الحب أو الحنان وهذا يثير استفزاز أي فنان، لإخراج طاقته الإبداعية على اللوحة باستخدام ألوان مبهجة.