رئيسة «الفنانين التشكيليين» تطالب «ثقافة النواب» بنظر قانون النقابة

ناشدت الدكتورة صفية القباني رئيسة نقابة الفنانين التشكيليين، لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بإدراج تعديل مشروع قانون النقابة، لتعديل المواد على جدول الجلسات العامة سريعا للتصويت عليه في الجلسة العامة.

وأضافت «القباني» في تصريحات لـ«الوطن»: تقدمنا بتعديل على قانون نقابة الفنانين التشكيليين منذ أكتوبر 2020، لرفع المعاش وتعديل الموارد المالية، في إطار توجيهات القيادة السياسية للوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منذ أكتوبر 2020، بتعديل الموارد المالية بتحسين معاشات النقابات الفنية، من أجل رفع قيمة معاش الفنان التشكيلي إلى 900 جنيه بدلا من 75 جنيها.

قانون نقابة الفنانين التشكيليين

وأكملت: وبعد عام من الدراسة في لجنة رفيعة المستوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطي -هيئة الرقابة المالية- ومندوبين ومستشارين من جميع الوزارات المعنية، ما زال القانون للعام الثاني في لجنة الثقافة والإعلام في الدرج، مطالبة اللجنة، بإدراج مشروع قانون نقابه الفنانين التشكيليين لتعديل الموارد على جدول الجلسات العامة، سريعا للتصويت عليه.

وتابعت: تواصلت مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للتدخل، لكنها خارج البلاد حاليا، وأخبرتني إنها بعد عودتها سيكون لها لقاء مع الدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لبحث هذا الموضوع.

وأكدت أن تعديل القانون ضروري بالنسبة لأكتر من 20 ألف فنان تشكيلي حياة أو موت لرفع معاش الفنان التشكيلي من النقابة، خاصة أن أغلب الفنانين ليسوا موظفين في جهات تمنح معاشا بعد سن الستين، والفنانون التشكيليون «قوة مصر الناعمة»، وهم صناع الحضارة المصرية قديما وحديثا.